MARCIANISE – Una fotosegnalazione che proviene da un residente: questa buca di strada dissestata si trova in via Fuccia, in prossimità del civico 22.

Un tratto di asfalto potenzialmente pericoloso per quanti vi transitano.

“Aspettiamo che qualcuno si faccia male prima di porre rimedio?” si chiede – giustamente – il cittadino.