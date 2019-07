LE FOTO CAPUA. Senza patente e senza assicurazione. Fermato dai vigili. Segnalate due vetture che…

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis)- Brillante intervento degli agenti di polizia municipale di Capua, che hanno beccato un soggetto che transitava per la città privo di patente di guida e assicurazione.

Nella serata di lunedì, gli Agenti del Comando Polizia Municipale di Capua durante il controllo del territorio, notavano, in via Riviera Volturno, un veicolo di marca Athos, con a bordo un uomo, il quale, alla vista degli operatori, si mostrava nervoso e molto agitato.

Gli agenti, prontamente provvedevano al controllo del veicolo e constatavano che il conducente era privo di patente di guida, mai conseguita, e privo di assicurazione. Gli operatori, dopo gli accertamenti del caso, provvedevano al sequestro del veicolo e ai relativi verbali.

Inoltre arrivano segnalazioni circa la presenza di due vetture che da tempo stazionano giornalmente davanti alla porta laterale del museo di Capua, quelle in foto che pubblichiamo. L’opera della Municipale di Capua è stata molto apprezzata dai cittadini, visto che hanno evitato che il soggetto in questione potesse arrecare danno alla comunità o mettere in pericolo la pubblica sicurezza.