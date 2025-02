LE FOTO. Carcasse di vitelli in un fossato, rischio diffusione malattie infettive: è caccia ai responsabili

Richiesto l’intervento del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, il quale, per evitare possibili problemi di diffusione di malattie infettive da parte di animali selvatici presenti in zona, ha fatto prontamente installare una recinzione metallica per impedire l’accesso al sito

SANT’ANGELO D’ALIFE – Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Alife, in agro del comune di Sant’Angelo d’Alife, in zona agricola fluviale del Volturno denominata “Felci/Pioppi”, in seguito ad una richiesta telefonica pervenuta da parte della ASL/CE – Veterinaria, sono intervenuti sul posto ove hanno accertato, in un fosso, un illecito smaltimento di carcasse di vitelli bufalini. Gli immediati successivi accertamenti posti in essere con il personale veterinario presente in loco hanno permesso di rilevare numero 22 carcasse di vitelli bufalini, scheletri ed ossa di detti animali, smaltimenti illeciti di carcasse avvenuti nel tempo.

I militari hanno sottoposto a sequestro l’area. Ritenendo inoltre il sussistere di possibili problematiche sanitarie è stato richiesto l’intervento del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, il quale, per evitare possibili problemi di diffusione di malattie infettive da parte di animali selvatici presenti in zona, ha fatto prontamente installare una recinzione metallica per impedire l’accesso al sito. Sono in corso indagini per risalire agli autori della grave condotta illecita sia per i possibili problemi ambientali che sanitari connessi alla stessa.