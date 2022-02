LE FOTO. CASERTA. 98 giorni dal diluvio e via Ferrarecce resta uguale. L’albero distrutto è diventato parte dell’arredo urbano?

CASERTA – “Poi domani lo faccio”. Quante volte avete detto o pensato questa frase, andando poi a rimandare fino all’abbandono quella specifica attività vittima della naturale procrastinazione umana? Ecco, questo sta accadendo su via Ferrarecce, zona di confine tra Caserta e San Nicola La Strada, più o meno dal 5 novembre dello scorso anno.

Era il 3, novembre, il giorno in cui una delle più incredibili tempeste di pioggia e vento colpirono la città di Caserta e tutta la provincia. Strade inondate come delle piccole Venezia nei giorni dell’acqua alta (indimenticabile il video con protagonista un’auto dei carabinieri sommersa dall’acqua), gallerie allagata con auto in pratica galleggianti e alberi sradicati dal terreno e franati al suolo.

Uno di questi casi riguarda via Ferrarecce, dove sempre quel 3 novembre un albero si è abbattuto in strada, colpendo in pieno un’auto parcheggiata. La fortuna – perché di fortuna parliamo – volle che in quel preciso istante nessun pedone stesse attraversando quello specifico spazio di marciapiede, in uno specifico quartiere della città dalla forte densità abitativa.

Il grande arbusto, poi, è stata tagliato e l’area sottoposta a sequestro dalla polizia municipale, ma poi più nulla. Sono passati la bellezza di 98 giorni dal diluvio, eppure la condizione della strada è sempre la stessa rispetto a quel giorno di novembre in cui l’albero fu reciso e i sigilli furono apposti all’area. Oltre tre mesi di attesa per i cittadini di via Ferrarecce senza che la loro strada possa tornare ad un minimo di normalità.

Il lettore di CasertaCe che ci invia la segnalazione e le foto ci scrive perché spera che con il risalto mediatico figlio della popolarità di questo giornale: “magari qualcuno interverrà“. Magari.

Il nostro l’abbiamo fatto, ora tocca al dirigente predisposto alla materia del comune di Caserta provare a fare qualcosa. Per un mero calcolo statistico, in considerazione della sfilza di deleghe concesse dal sindaco Carlo Marino, il responsabile, l’uomo che dovrà muoversi sulla materia dovrebbe essere il dirigente Frano Biondi, ma chiunque sia, è il caso di fare qualcosa.