SPECIALE MALTEMPO. IL VIDEO. Auto dei carabinieri sommersa dall’acqua

CASAL DI PRINCIPE – Anche Casal di Principe, come tutta la nostra provincia risulta essere off-limits’ a causa della pioggia caduta.

Tra le numerose vetture rimaste intrappolate nell’acqua, anche un’auto dei carabinieri come si può vedere dal video che alleghiamo all’articolo e che in queste ore è condiviso sui social da diversi utenti.

I militari, intrappolati in via delle Rose quasi al confine con San Cipriano d’Aversa, hanno dovuto attendere l’arrivo del carroattrezzi per poter recuperare la vettura. Il sindaco Renato Natale ha invitato tutti i cittadini a “rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo avverse. La Protezione Civile e la Croce Rossa sono già per strada per soccorrere eventuali cittadini in difficoltà”.