LE FOTO. CASERTA. Due auto in fiamme nella notte, si indaga sulle cause

Il rogo in vico Ruggiero nella frazione di Tuoro

CASERTA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono stati impegnati, questa notte, per un incendio in vicolo Ruggiero nella frazione di Tuoro. L’intervento si è reso necessario per un rogo che ha interessato due auto parcheggiate in strada adiacenti ad un condominio reso inaccessibile dalle fiamme che hanno avvolto e distrutto una Fiat 500 e una Lancia Y. I caschi rossi hanno lavorato impiegando l’utilizzo di un autobotte e due mezzi piccoli per acqua a causa delle strade strette. Sul posto anche i carabinieri; inaccessibile il palazzo