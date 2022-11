LE FOTO. CASERTA. Guardate in che condizioni è ridotto l’asilo di Puccianiello. Ecco perché il sindaco Marino chiude le scuole al primo sentor di temporale…

TUTTE LE FOTO IN CALCE ALL’ARTICOLO. Le immagini sono state scattate da un genitore pochi giorni fa. La scuola dell’infanzia cade a pezzi. Eppure il primo cittadino abita ad un tiro di schioppo da quell’immobile fatiscente e circondato dall’erba alta.

CASERTA Guardate un po’ in che condizioni è ridotta la scuola dell’infanzia di Puccianiello. Siamo a pochi passi dal noto bar-pasticceria Pieretti, a poche centinaia di metri dall’abitazione del sindaco Carlo Marino che, evidentemente, quando passa con la sua automobile o trasportato dall’auto del Comune di Caserta, non guarda cosa gli sta attorno. Beh, questo, direte voi, è palese. Non guarda, non sente e non vede neppure le voragini che interessano tutte le strade della città, quasi nessuna esclusa.

Però,

in questo caso, parliamo di una scuola materna. Di un asilo comunale, i cui piccoli ospiti sono costretti a vivere metà della loro giornata attorniati dal degrado. La vegetazione attorno all’immobile ha preso il sopravvento. Da quanto tempo non viene tagliata quell’erba? Per non parlare poi dello stabile fatiscente e che sembra cadere a pezzi…

Probabilmente

è questa la ragione per cui, ad ogni allerta meteo, Carlo Marino chiude le scuole. E’ preoccupato per l’incolumità dei bambini e dei ragazzi di Caserta. Eh sì, anche perché è lui il responsabile della salute pubblica; a lui verrebbe addebitato qualsiasi danno prodotto dal crollo di intonaco o altro.

Il primo cittadino di Caserta sa bene, ironia a parte, in che condizioni sono ridotte le scuole del capoluogo. Dagli asili, alle elementari, alle medie. Lo sa. Lo sa bene e, onde evitare situazioni che potrebbero a lui creare problemi, al primo sentore di un temporale, firma l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Preferisce prendersi gli improperi dei genitori che si sfogano sui social, ma non mette a rischio la salute dei suoi piccoli concittadini.