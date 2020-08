CASERTA – Quello di oggi non è stato esattamente il miglior inizio di settimana di sempre per il proprietario di questa Nissan, parcheggiata su via Montale, non lontano dalla chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes.

Come potete vedere dalle foto, sono stati asportati tutti e quattro i pneumatici dell’auto, lasciata poi in sospeso sul crick.

Un problema, questo dei furti di ruote delle autovetture, che colpisce indistintamente sia il centro città che i comuni limitrofi al capoluogo.