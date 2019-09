LE FOTO. CASERTA. Palazzo abbandonato pericolante in pieno centro e a due passi dalle scuole. Devono intervenire i vigili del fuoco

CASERTA (red.cro.) – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Caserta su via Tanucci, la strada che, a pochi passi da due istituti scolastici, si affaccia su corso Giannone.

Una stabile abbandonato da anni e un balcone pericolante proprio davanti ad una scuola. La situazione è divenuta urgente dopo che alcuni passanti e residenti hanno notato degli scricchiolii poco felici e sicuramente anticipatori di qualcosa di preoccupante.

Dopo via San Carlo, quindi, anche su via Tanucci sono intervenuti i vigili del fuoco a risolvere carenze che dovrebbero essere problema altrui, dall’amministrazione comunale, organo predisposto ad attenzionare situazioni di criticità come questa, ai proprietari (se privati), obbligati per legge a mettere in sicurezza lo stabile. Ancor più grave, invece, se l’edificio fosse di proprietà pubblica. Una gestione poco attenta e disinteressata che avrebbe arrecato pericolo proprio a chi gli enti finanzia ogni giorno, la cittadinanza, in questo caso casertana.