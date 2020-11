LE FOTO CASERTA. Raffiche di vento a 90 Km/h abbattono gli alberi. Chiusa Villa Giaquinto

CASERTA – Le raffiche di vento a 90 Km/h dei giorni scorsi hanno provocato danni in tutta la provincia. Anche Villa Giaquinto di via Galilei a Caserta ha dovuto contare diversi alberi abbattuti dalle violente folate. Qui di seguito il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: “Villa Giaquinto è in questo momento chiusa e tale rimarrà finché la situazione non verrà risolta. Stamattina abbiamo tristemente scoperto che 5 alberi sono stati abbattuti a causa del fortissimo vento che ha tirato in città in questi giorni.

Siamo in contatto con l’ente per far rimuovere gli alberi caduti e fino ad allora la villa rimarrà chiusa, è decisamente troppo pericoloso. Promettiamo però di ripiantare alberi, troppi ne sono caduti in Villa e in città!”.