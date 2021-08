LE FOTO CASTEL VOLTURNO. Blitz della polizia municipale. Sequestrate 4 ville trasformate in discariche illegali di rifiuti

CASTEL VOLTURNO – Blitz degli uomini del comando di polizia municipale di Castel Volturno in località Destra Volturno, in via Brenta, dove sono state scoperte 4 ville in cui si realizzava il ciclo illegale dei rifiuti. I rifiuti venivano trasportati a bordo di furgoni a Castel Volturno. Ogni villa aveva la sua destinazione d’uso: due erano adibite a deposito, una come officina abusiva ed un’altra come inceneritore.

I furgoni, provenienti principalmente dal Napoletano, giungevano sul posto e poi iniziava la selezione del materiale. Ciò che poteva essere riutilizzato o in buone condizioni, veniva spedito in Africa.

Grazie all’attività di pedinamento dei furgoni intercettati dagli agenti della polizia locale castellana ed i militari si è scoperto il sistema del riciclo abusivo. Sono stati deferiti alla Procura di Santa Maria Capua Vetere 4 cittadini africani, tutti regolari. Gli immobili sono stati sequestrati per poi esser affidati ai legittimi proprietari per la bonifica.