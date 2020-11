CASTEL VOLTURNO – Da venerdì attivo presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno il drive in per i tamponi. Più di cento gli esami effettuati tra venerdì e sabato. Da questa settimana da 100 tamponi al giorno si prevede un incremento nei prossimi giorni di altri duecento tamponi giornalieri. La risposta entro 10/24 ore. Costo per tampone 62 euro.