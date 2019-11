LE FOTO CASTEL VOLTURNO. Crolla una parte del castello, monumento simbolo della città. E a Bagnara lungomare e lidi balneari distrutti

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Sono tantissime le emergenze che in queste ore si stanno affrontando a causa del maltempo. Poco fa è crollata la parte est del Castello di Castel Volturno, monumento simbolo della città, e come scrive l’ex sindaco Mario Luise sul suo profilo Fb: “Oggi è crollata una parte del castello, ma è crollata anche la speranza”. Un crollo che poteva essere sicuramente evitato ma che non è stato risparmiato nemmeno dalla forza della natura. “Non è stata la pioggia, scrive l’ex primo cittadino, o il cattivo tempo, ma è stata l’incuria di quanti da anni dovevano provvedere e non l’hanno fatto, di quanti hanno avallato e avallano scelte politiche scellerate, affidandosi a gente incapace”.

Situazione critica anche a Bagnara, dove a farne le spese è stato uno dei tratti di arenile più grandi e conosciuti del Litorale Domizio. Il mare in tempesta ha distrutto un lungo tratto di spiaggia e numerosi stabilimenti balneari. Danneggiata in più punti anche la passeggiata, il camminamento in sabbia​ che collega l’intero arenile da un capo all’altro. Si attende ora che il mare torni calmo per permettere un controllo dello stato dei luoghi ad opera delle autorità regionali, ed un intervento urgente per salvaguardare e proteggere ciò che si è salvato dalla furia del mare.