Intervengono i vigili del fuoco del comando provinciale

CASAGIOVE – I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti pochi minuti fa in via Sicilia a Casagiove per il distacco di una parte dell’intonaco dal balcone di un condominio che sovrasta il supermercato Pellicano. Il pericolo del ferimento di qualche passante che si recava nel supermercato, ha reso assolutamente necessario l’intervento.

I caschi rossi hanno spicconato le parti pericolanti e messo in sicurezza l’area.