LE FOTO. Coppia mangia a sbafo e poi scappa senza pagare il conto, la rabbia dei titolari

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Coppia mangia a sbafo e poi scappa senza pagare il conto, la rabbia dei titolari. Alcuni giorni fa una coppia si è recata presso il locale KRUSCA a Casaluce del noto maestro pizzaiolo Michele Graziano, e dopo aver mangiato e bevuto ha pensato bene di andarsene senza pagare il conto.

Peccato per loro che il locale fosse dotato di videocamere di sorveglianza all’interno e così i soggetti in questione sono stati filmati. Alcuni frame del video sono stati pubblicati sui social con tanto di appello dei titolari rivolto ai furbetti.

Michele Graziano “Volevo fare un applauso a questa bella coppia di giovani (sulla 30ina) che ieri sera sono venuti a mangiare in pizzeria e poi se la sono svignata SENZA PAGARE IL CONTO!Una furbizia ed una intelligenza degna del miglior Einstein!Tra l’altro il conto era di 25€ per tutti e due! Io mi chiedo come si fa nel 2023 a fare queste cose che forse nemmeno più i 15enni riescono. Come si fa a non immaginare e non rendersi conto che il locale (come tutti tra l’altro) è dotato di telecamere di sorveglianza. Faccio un appello a tutti i colleghi: Fate attenzione a questi due! Come potete notare dalle foto il giovane attende la sua donzella che esce dal bagno per dileguarsi in modo furtivo approfittando di un po’ di confusione. Ovviamente presenteremo denuncia ai carabinieri mostrando loro le immagini e risalendo a questi due geni del sabato sera! È QUESTIONE DI PRINCIPIO! Io vi giuro che sono divertito!“

