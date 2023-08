LE FOTO del matrimonio di Pina Picierno. Assente il “fratellone” di sempre Stefano Graziano. Ecco il nome del neo marito e dei testimoni

La cerimonia, solo civile, è iniziata alle 18. L’europarlamentare ha scelto la deputata del Pd come officiante delle nozze

TEANO – Ha scelto la sua amica Alessandra Moretti, deputata del Pd, come officiante del matrimonio solo civile. Da qualche minuto Pina Picierno, europarlamentare del Pd, si è unita al giornalista de L’Espresso Massimiliano Ciccia. Il rito si è svolto presso l’agriturismo Cacciagalli di Cipriani, frazione di Teano. Spiccava l’assenza di Stefano Graziano, segnalato, in questi giorni, in Grecia e storico sodale senza aggettivi qualificativi di Pina Picierno. I testimoni della politica sidicina sono stati Gianmatteo Centore, maddalonese cresciuto con lei e amico da sempre nel percorso della Margherita, e Antonella Madeo, anch’ essa giornalista