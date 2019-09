Le foto del miracoloso salvataggio di un cane nel fiume Volturno eseguito dai vigili del fuoco

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – I vigili del fuoco di Caserta hanno tratto in salvo un cane di razza setter finito nel fiume Volturno, nel territorio del comune di Pratella. Sul posto la squadra dei pompieri di Teano ha cercato l’animale nel letto del fiume fitto di vegetazione, e grazie all’avvisatore acustico, il beeper, indossato dal cane, l’operatore specializzato è riuscito a risalire alla posizione della bestiola che era nella flora della riva opposta.

Il cane è stato però ritrovato intrappolato in uno dei lacci messi dai bracconieri; il cavo in metallo disposto con un nodo scorsoio aveva bloccato il cane nell’addome, ma il personale dei vigili è riuscito a liberarlo e a metterlo in salvo consegnandolo al proprietario.