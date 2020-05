LE FOTO e I DETTAGLI. Deposito distrutto dalle fiamme. Stabile evacuato a causa del fumo

SAN MARCELLINO – Ritorniamo sulla notizia dell’incendio scoppiato stanotte a San Marcellino, fornendovi i particolari di quanto accaduto (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO).

Le fiamme sono divampate in via Taranto, in un locale che, un tempo, ospitava una vecchia salumeria in disuso ed attualmente utilizzato come deposito. L’intero stabile è stato invaso dal fumo sprigionato dal rogo e per questo motivo è stato evacuato.

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Aversa con due autobotti, una delle quali proveniente da Caserta.

Le cause dell’incendio sono da accertare. E’ intervenuta anche la polizia.

Come si vede dalle foto che pubblichiamo, il locale è rimasto seriamente danneggiato.