LE FOTO E IL VIDEO. Ripreso dalla telecamera mentre ruba una tanica d’acqua

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Furto di una tanica d’acqua. Dopo lo scatolo dei cornetti (LEGGI QUI) ora un’altra attività denuncia e pubblica il video del furto subito. Oramai sono sempre più i furti di cose e oggetti di poco valore, ma che dimostrano come non ci sia rispetto per nessuno e nulla, dopo la raffica di furti di vasi di piante, sedie di plastica, bidoni dei rifiuti, ora chiunque se vede qualcosa di incustodito se lo prende e se lo porta via. È successo l’altro giorno ad una attività di Aversa, che ha visto sottrarsi la tanica vuota dell’acqua dei condizionatori, di per se il danno è minimo ma il gesto è condannabile, ed è ciò che è accaduto dopo la pubblicazione del posto con tanto di video, che riproponiamo. Questo il commento del commerciante vittima del ladro di polli. Gabriele M. “Buonasera a tutti!..Voglio condividere con voi questo REATO POVERO, qui è fuori al mio negozio che non faccio nome perché non voglio pubblicità, vi presento il LADRO di GALLINE di Aversa!Poveri noi..“.