LE FOTO. Evade dai domiciliari e distrugge gli uffici del comune. ARRESTATO 43ENNE

SAN TAMMARO – L’uomo, un 43enne di San Tammaro, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare per rapina, nella mattinata odierna è evaso per recarsi presso gli uffici di quel Comune, da poco aperti al pubblico e una volta all’interno ha iniziato a danneggiare arredi e apparecchiature informatiche.

Compiuto il “raid”, si è allontanato.

I militari dell’Arma di Santa Maria Capua Vetere, allertati dagli amministratori di quell’Ente, si sono immediatamente posti alla ricerca dell’uomo che è stato individuato lungo la SS 7 bis del comune di San Tammaro.

Condotto

in caserma lo stesso, in evidente stato di agitazione psicofisica, non ha fornito alcuna giustificazione al suo comportamento.

Tratto in arresto per evasione e danneggiamento aggravato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.