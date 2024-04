LE FOTO. Festa della Liberazione. I vigili del fuoco issano il Tricolore in piazza della Prefettura

Il nucleo specializzato Saf posiziona il tricolore sulla facciata della Prefettura.

CASERTA. Anche quest’anno, in occasione della festa per la Liberazione d’Italia, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha partecipato stendendo il tricolore, simbolo di indipendenza e libertà, sulla facciata del Palazzo del Governo sito in Piazza Vanvitelli a Caserta.

Le operazioni di ancoraggio e posizionamento del tricolore sono state effettuate dal nucleo specializzato S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Caserta con l’ausilio anche di un’autoscala. Successivamente, il Comandante provinciale di Caserta Dott. Ing. Paolo Massimi, ha partecipato con un picchetto d’onore alla manifestazione organizzata davanti il monumento ai caduti in Viale Unità d’Italia a cui erano presenti il sindaco di Caserta Carlo Marino, il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il Vescovo di Caserta Mons. Lagnese, il presidente della Provincia Giorgio Magliocca e tutte le autorità locali.

