MADDALONI. LE FOTO. Fiamme nel centro storico, crolla il tetto di una casa. Pompieri alla ricerca di feriti

MADDALONI (red.cro.) – Non è chiaro il motivo per il quale sono divampate delle fiamme nel centro storico di Maddaloni. A causa della potenza del rogo e anche crollato il tetto di una casa abbandonata nel cuore della città.

Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che, con non poche difficoltà, hanno sedato le fiamme. Adesso i caschi rossi sono entrati all’interno dello stabile per capire se ci sia o meno la presenza di feriti, considerando che questa abitazione veniva utilizzata da chi casa non ha più, come i diversi clochard che girano per la città.