LE FOTO. Furto a scuola: rubati 100 litri di gasolio per il riscaldamento

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Furto di gasolio presso la primaria dell’Istituto Ungaretti. Ennesimo atto vile a danno dei piccoli studenti in prossimità del rientro a scuola. Durante la scorsa notte dei banditi ben organizzati si sono introdotti furtivamente con armi da scasso presso l’istituto scolastico. In particolare i balordi hanno scassinato l’ingresso e si sono diretti alla cisterna contenete il gasolio per i riscaldamenti portandosi via quasi 100 litri. I malviventi sapevano bene dove andare e cosa volevano visto che hanno utilizzato attrezzatura specifica per commettere il furto. Durante la mattinata gli addetti hanno scoperto l’accaduto avvisando la dirigenza e l’Ente comunale. Indagini in corso per risalire agli autori del furto. Grande indignazione per tale atto vergognoso.