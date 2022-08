LE FOTO. Furto in casa di un noto avvocato: ingente il bottino

CAPODRISE – Non tende a placarsi l’escalation di furti nella nostra provincia. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di un noto avvocato: Vincenzo Russo. Il raid è avvenuto in pieno giorno in via Palermo a Capodrise. Il professionista era in vacanza quando una telefonata della vicina lo allertava per alcuni rumori provenienti dalla sua abitazione. Immediatamente si è messo in viaggio come lui stesso racconta in uno sfogo affidato ai social, e ha raggiunto la sua abitazione facendo così l’amara scoperta: “30 lunghi anni di lavoro e sacrifici mandati all’aria da 4 balordi. Ti senti violato nell’anima e depredato nelle tasche…” Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere. Si tratterebbe di una banda di specialisti: hanno agito a volto coperto e utilizzavano guanti per non lasciare impronte. In pochi minuti hanno scassinato la porta blindata e disattivato l’allarme riuscendo, purtroppo, a mettere a segno un colpo il cui bottino sarebbe ingente.