LE FOTO. Hub vaccinale di TEANO. Bilancio positivo ad un mese dall’apertura

TEANO (Pietro De Biasio) Ad un mese dalla sua apertura è tempo di bilanci per l‘Hub vaccinale di Teano nato grazie alla collaborazione tra l’Esercito, l’Aeronautica militare e l’Asl di Caserta. Attualmente vengono vaccinate contro il Covid-19 circa 280/300 persone al giorno con orario dalle 9 alle 14. L’organizzazione del progetto sostenuto con molta convinzione dal Sindaco Dino D’Andrea e dalla sua amministrazione, ha visto anche la partecipazione di numerose associazioni e volontari che si stanno impegnando moltissimo per garantire agli utenti un servizio di qualità come la Protezione Civile, la Croce Rossa e gli scout della Zona Agesci Volturno.

Per arrivare al momento della vaccinazione con la maggiore serenità possibile gli utenti del Distretto 14 hanno trovato un grande lavoro sinergico che viene riconosciuto da più parti sotto la supervisione del Tenente Medico Paolo Iarrobino e del suo staff. La regolazione degli accessi è presidiata dalle associazioni di volontariato coordinate dalla Protezione Civile di Teano coordinata dall’immancabile Nicola Faella. Si segnala inoltre che presso il centro vaccinale si continuano a fare i tamponi per un numero che oscilla tra 80-100 test giornalieri. Bilancio positivo dunque per la logistica e gli spazi del drive through vaccinale di Teano sulla Collina di S. Antonio.