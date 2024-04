LE FOTO. I giovani ragazzi del Rotary Club puliscono le spiagge di Baia Domizia

BAIA DOMIZIA – Anche quest’anno, i giovanissimi interactiani e i soci del Rotary Club di Maddaloni Valle di Suessola, nell’ambito del progetto “SECONDA GIORNATA ECOLOGICA DI PROSSIMITÀ -PRENDIAMOCI INSIEME CURA DEL NOSTRO TERRITORIO”, con la partecipazione del Rotary Club di Sessa Aurunca, di LEGAMBIENTE, rappresentata dalla presidente della consulta Carmen Boccino, e dell’associazione DOMITIA LIDI, con il patrocinio del Comune di Sessa Aurunca, si sono dati appuntamento per ripulire, da ogni genere di rifiuti, un tratto di spiaggia in località Foce del Garigliano.

Per i giovani interactiani, guidati dal presidente Antonio Liberti, l’entusiasmante esperienza, ha avuto inizio alle ore 09:00 di oggi (28 aprile) ed è poi proseguita per l’intera mattinata. L’attività, in particolare, ha riguardato la pulizia del lembo di spiaggia situato a Punta Fiume nei pressi del “camping La Foce”.

I ragazzi di eta’ ricompresa tra i 12 e i 18 anni, “armati” di guanti per la sicurezza e di cappellini per proteggersi dal sole, guidati dai soci del club padrino Rotary Club di Maddaloni Valle di Suessola, di cui è Presidente l’ing. Raffaele Petrone e dal Rotary club di Sessa Aurunca, di cui è Presidente la dott.ssa Mariolina Cresce, con la partecipazione di volontari di altre associazioni, e dei genitori dei ragazzi, hanno raccolto rifiuti di ogni genere abbandonati sulla spiaggia o portati a riva dalle correnti e dalle mareggiate.

Sono intervenuti sulla spiaggia anche il Sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio e il presidente del Parco Regionale Area di Roccamonfina e Foce del Garigliano dott. Adolfo De Petra, che hanno molto apprezzato l’iniziativa e si sono ripromessi di continuare la bonifica e la rivalorizzazione delle spiagge protette del litorale Domitio.

I rifiuti raccolti sono stati accumulati in bustoni appositamente forniti e che verranno poi differenziati per tipologia e smaltiti a cura dell’Ente Comunale di raccolta rifiuti.