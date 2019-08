LE FOTO. Il funerale del piccolo Davide. Migliaia di persone fuori la chiesa per l’ultimo saluto

MADDALONI (red.cro.) – E’ iniziato puntualmente alle 16 l’ultimo saluto a Davide Marciano, il piccolo bambino deceduto dopo essere caduto in piscina, durante un ricevimento in un ristorante di Pozzuoli. La chiesa del Corpus Domini è gremita, come lo è anche lo spiazzale antistante l’edificio. “Nonostante tutto questo Dio resta un padre premuroso”, con queste parole don Vincenzo, cercando di fare forza alla famiglia, ha concluso la sua omelia.

Momenti molto toccanti si sono vissuti in questa lunga ora di attesa prima dell’uscita del feretro, pochissimi minuti fa, accompagnato dal volo delle colombe, musica, fuochi d’artificio e applausi scroscianti, con la macchina funeraria praticamente bloccata, come se Maddaloni non volesse far andar via un suo figlio tragicamente scomparso.