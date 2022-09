MARCIANISE – Si รจ verificato un incidente a Marcianise, a ridosso del centro commerciale Campania. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli, un’auto, un monovolume Peugeot e un tir che sono rimasti fermi in strada, come si vede dalle foto che pubblichiamo. In zona si registrano rallentamenti. Sul posto la polizia locale.