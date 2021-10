LE FOTO. Noto commerciale di TEANO: “Siamo invasi da grossi topi”. Clienti spaventati

TEANO (Pietro De Biasio) Sono sempre di più le segnalazioni che arrivano riguardanti la presenza di grossi topi in alcune zone della città di Teano. Ora, anche i commercianti sono preoccupati per gli avvistamenti dei roditori sulle strade che spesso si portano in prossimità delle loro attività, così come già accaduto, di spaventare i clienti, o peggio ancora di trovarli dentro. Nella centralissima via Luigi Sturzo in questi giorni c’è stata la segnalazione di un noto commerciante che è rimasto impressionato dalle loro dimensioni e dallo sfrontato comportamento. Questi topi, infatti, sono quasi abituati alla presenza umana perché si aggirano intorno alle aiuole poste sulle strade senza disdegnare di fare la comparsa nelle ore diurne ignorando i tanti rumori causati dal tram tram della gente e delle macchine. “A Teano, ironizza il noto commerciante, non abbiamo una villa comunale, strade per poter camminare tranquillamente a piedi, non abbiamo nemmeno un’illuminazione pubblica decente, ma in cambio siamo pieni zeppi di questi sfiziosi animaletti”. Adesso, si spera nell’intervento risolutore di qualche persona capace di allontanare i “topi urbani” munita di pifferi magici.