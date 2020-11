LE FOTO. La giornata nera dei tir: se n’è capovolto un altro e stavolta c’è voluta l’autogru

SPARANISE – Dopo l’incidente di stanotte lungo l’A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere di cui abbiamo riportato, stamattina, foto impressionanti (CLICCA QUI PER LEGGERE), oggi nel tardo pomeriggio si è replicato, nella zona tra Sparanise e Calvi Risorta, non molto distante da luogo dell’incidente di stanotte.

Un tir è finito a sua volta fuori strada e, come si vede dalle fotografie, sono dovuti intervenire con mezzi pesanti i vigili del fuoco della squadra di Teano, che hanno dovuto utilizzare addirittura un’autogru per rimettere il veicolo in carreggiata.