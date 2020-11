CAPUA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grave incidente questa notte lungo il tratto autostradale A1, Capua/Santa Maria Capua Vetere, al Km 724+400 direzione sud. Un tir, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato. Sul posto una volante della polizia stradale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Illeso il conducente.