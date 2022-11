Indagini in corso da parte dei carabinieri

CESA – Tentato furto nell’isola ecologica di Cesa. Durante la notte ignoti si sono introdotti nella struttura e danneggiata la porta d’ingresso e una finestra del gabbiotto principale. All’interno della struttura vi erano gli attrezzi per la manutenzione del verde pubblico ma nulla è stato portato via. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri i quali avvieranno le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e per risalire ai responsabili.