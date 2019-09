SESSA AURUNCA (red.cro.) – Un incendio in un campo nei pressi di Carano, frazione di sessa Aurunca, ha provocato preoccupazione per i residenti e forse anche per i vigili del fuoco, giunti sul posto per sedare le fiamme.

Il rogo, che costeggiava la provinciale 305, ha sfiorato anche un traliccio dell’alta tensione, con il rischio di un ulteriore aggravamento della situazione e problemi al rete elettrica della zona.