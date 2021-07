LE FOTO. Le nuove nomine al centro della riunione della Segreteria Generale Provinciale dell’Associazione sindacale Unarma

Riunione della Segreteria Generale della Provincia di Caserta dell’Associazione sindacale Unarma.

Alla fine del terribile periodo pandemico finalmente si è tenuto l’incontro delle Segreterie della Provincia di Caserta nell’occasione si è discusso delle nuove nomine nella segreteria di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Caserta ed anche in particolare dell’ingresso nella segreteria, di una quota Rosa, si spera, la prima di tante nel gruppo. I Segretari Generali Luca Palazzo e Luigi Turno pensano che siano vitali per il particolare compito di mediare nel contesto militare femminile che purtroppo per la sua delicatezza sfugge alle attenzioni delle nostre segreterie.

Alla Riunione tutti presenti incluso i futuri segretari che trascorsa la stagione estiva avranno la nomina dalla Segreteria Nazionale.