LE FOTO. L’impegno degli scout della Zona Volturno nel centro vaccinale di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Anche gli scout in campo per la campagna di vaccinazione all’hub di Teano. L’Agesci Zona Volturno ha siglato un accordo di collaborazione per l’attività di volontariato nell’ambito della campagna in corso al presidio vaccinale. Il progetto dell’Associazione sempre attenta e partecipe alle dinamiche sociali si inserisce in un percorso di rafforzamento del settore di protezione civile, un servizio aggiuntivo che affianca quello educativo che ogni capo scout già svolge nel suo gruppo di appartenenza.

La Zona di protezione civile unisce i capi in un unico intento che supera i confini del proprio gruppo per mettersi a disposizione di bisogni del prossimo visti da una prospettiva più ampia. Nel servizio sono impiegati 60 scout facenti parte dei 15 gruppi che sono compresi nella zona Volturno. Sono impegnati in attività di accoglimento delle persone che affluiscono al centro vaccinale, aiutandole nella compilazione del modello di consenso e della scheda anamnestica, in affiancamento e supporto al personale medico. “Estote Parati” è il motto che Lord Baden Powell ha scelto per indicare come uno scout debba essere sempre pronto a compiere il proprio dovere. E adesso la sfida più importante: quella di sconfiggere il covid.