LE FOTO MARCIANISE. Parte la nuova “Sartoria Letizia”. Successo per l’inaugurazione

MARCIANISE – Grande successo per l’inaugurazione, svoltasi sabato 18 luglio, della nuova Sartoria Letizia, sita in via Via Canonico De Paolis a Marcianise.

Tante le persone intervenute per visitare il negozio e portare a Pasquale Letizia e alla sua famiglia i più sentiti auguri per questo nuovo inizio.

Ripercorriamo la storia della Sartoria, raccontata in un nostro precedente articolo.

La Sartoria Letizia nasce nel 1970, quando Pasquale Letizia apre la sua prima bottega di sarto nella città di Marcianise, in via San Giuliano.

Grazie alla sua maestrìa, riscontra il gradimento di una clientela selezionata. Col passare degli anni aumentano le richieste, sicché Letizia decide di aprire una fabbrica, che darà lavoro a molti dipendenti.

Suo figlio Domenico, già dall’età di 14 anni, trascorre i suoi pomeriggi a giocare con i rotolini di filo e a togliere le imbastiture dagli abiti. Crescendo, capisce che creare abiti su misura è la sua passione e con gli anni si specializza sempre di più nel settore sartoriale, perfezionando e implementando le sue conoscenze tecniche.

Un filo sottile, infilato in un ago solido, ha tenuto unita la famiglia Letizia e Domenico, nel 2017, apre un nuovo punto vendita nel centro storico della città di Marcianise.

In continua evoluzione, continuando la tradizione ma con nuove ispirazioni, con linee e tessuti sempre più pregiati, Domenico Letizia oggi realizza con la massima cura nei dettagli e precisione di taglio abiti, camicie, gilet, cappotti, abiti per cerimonie, interamente realizzati a mano su misura, sulla base delle esigenze del cliente.

Questo vuol dire realizzare capi unici.

Oggi la Sartoria Letizia è scelta anche da una clientela straniera, che trova nei suoi abiti la creatività e l’artigianalità italiana.