LE FOTO. MONDRAGONE. Auto depredata nel parcheggio di un supermercato

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) – Continuano i raid alle auto in città ed è un vero e proprio assedio che si perpetua da mesi. Questa mattina una utilitaria è stata vandalizzata nel parcheggio di un noto supermercato in via Domiziana. I ladri, dopo aver infranto il vetro anteriore sono entrati nell’abitacolo sottraendo dal cofano le borse della spesa e direi che siamo davvero alla frutta. La vittima, che poco prima del suo ingresso nell’esercizio commerciale aveva fatto altri acquisti in vari negozi, ha denunciato l’accaduto attraverso i social. Sono tantissime le denunce che da mesi arrivano alle forze dell’ordine per una situazione divenuta un fenomeno senza fine.