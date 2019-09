LE FOTO. MONDRAGONE. Cani salvati dalle polpette avvelenate: qualcuno ha cercato di ucciderli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora una volta gli amici a 4 zampe sono le vittime innocenti della violenza umana. Questa mattina nei pressi delle case popolari, in zona cimitero, sono stati ritrovati dei cani in pessime condizioni dopo aver ingerito delle polpette avvelenate.

A denunciare l’accaduto è stato Gianfranco Esposito, noto su tutto il territorio per la sua opera in difesa degli animali abbandonati. Secondo l’animalista, chi ha commesso questo gesto, voleva sicuramente “sbarazzarsi” di quei poveri cani che hanno avuto la sfortuna di nascere randagi e di vivere in strada. Purtroppo è risaputo che la loro presenza infastidisce coloro che non hanno alcun rispetto per la vita degli esseri viventi.

Per fortuna i cani avvelenati sono ancora vivi almeno per ora, e sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. A questo punto gli animalisti lanciano un appello a tutte le persone che possiedono degli animali affinché non li perdano di vista perché chi ha provato ad uccidere stamattina i randagi, posizionando delle polpette avvelenate in alcuni punti della strada, potrebbe sicuramente riprovarci, anche perché difficilmente questi “criminali” vengono individuati dalle forze dell’ordine, grazie alla complicità di chi sa e non denuncia.