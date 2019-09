LE FOTO. MONDRAGONE. Il tir è troppo grande, strada bloccata e un pezzo del balcone distrutto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ha dell’incredibile l’incidente avvenuto alle 16.30 circa in una traversa di Viale Margherita. Un grosso tir uscendo da via Cosenza per imboccare via Savona, ha centrato in pieno un balcone di una abitazione privata, asportandone un pezzo, per poi rimanere incastrato al centro della carreggiata, bloccando il traffico. Sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia Municipale ed una dei Carabinieri per cercare di liberare la strada dal camion.

Pare che non sia la prima volta che in questa piccola arteria si verificano simili incidenti, dovuti al non rispetto dei divieti di circolazione ai mezzi pesanti.