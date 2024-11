LE FOTO. CASERTA. Orientamento post-diploma al Buonarroti. La dirigente invita in cattedra i carabinieri

Il Cap. Giovanni Riacà, comandante della Compagnia Carabinieri di Caserta e il Lgt. C.S. Antonio Coppola sono “saliti” in cattedra per illustrare e promuovere agli oltre 100 studenti del 5° anno, che si accingono a terminare gli studi, i concorsi per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri

CASERTA – Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Caserta, invitati dalla Preside dell’ITS per Geometri “Michelangelo Buonarroti” Prof.ssa Maria Ruggiero, nell’ambito del progetto “giornata di orientamento post-diploma per esplorare insieme le opportunità della vita militare nell’Arma dei Carabinieri ed iniziare a costruire il futuro professionale” sono “saliti” in cattedra per illustrare e promuovere agli oltre 100 studenti del 5° anno, che si accingono a terminare gli studi, i concorsi per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri

Nel corso della conferenza promozionale, anche alla presenza della coordinatrice didattica Prof.ssa Antonella De Maio, il Cap. Giovanni Riacà, comandante della Compagnia Carabinieri di Caserta e il Lgt. C.S. Antonio Coppola, comandante della locale Stazione, hanno illustrato le modalità di arruolamento al fine di suscitare negli studenti, potenziali concorrenti, lo stimolo a valutare la partecipazione alle selezioni.

E’ stato loro indicato l’iter da seguire per accedere ai concorsi nei vari ruoli (Ufficiali, Marescialli e Carabinieri).

L’ufficiale ha poi spiegato agli studenti che al termine del percorso formativo per i ruoli Ufficiali (di 5 anni) e Marescialli (3 anni) è previsto il conseguimento della laurea in Giurisprudenza per i primi e in Scienze Giuridiche della Sicurezza per i secondi. Sono stati poi illustrate le varie specialità dell’Arma che abbracciano vari settori tra cui tutela della salute, tutela del patrimonio culturale, tutela forestale e ambientale, antifalsificazione monetaria, investigazioni scientifiche, ma anche quella relativa allo sport il cui accesso al centro sportivo è riservato ad atleti già affermati a livello nazionale. Sono stati anche descritte le attività poste in essere da reparti altamente specializzati impiegati in situazioni operative estreme sia sul territorio nazionale che estero, quali i GIS (Gruppo Intervento speciale), ROS (Raggruppamento operativo speciale), 1° Reggimento paracadutisti “Tuscania”.

Nel corso dell’incontro, numerosissime sono state le domande poste dalla platea per approfondire e scoprire, più nel dettaglio, l’addestramento, il ruolo e i compiti svolti dai Carabinieri.

Non sono mancati, naturalmente, gli spunti per trattare tematiche riguardanti la legalità in generale.