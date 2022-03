LE FOTO. Personale della Scuola di Commissariato dell’Esercito dona il sangue per l’Ospedale San Paolo

MADDALONI – Si è svolta a Maddaloni, il 3 marzo 2022, la giornata di donazione del sangue da parte del personale

della Scuola di Commissariato dell’Esercito che ha accolto prontamente l’appello di solidarietà pervenuto dall’Ospedale San Paolo di Napoli.

Nel delicato momento legato all’emergenza epidemiologica che anche la provincia di Caserta sta

vivendo, uomini e donne della Scuola di Commissariato, Ente formativo di eccellenza della Forza

Armata che opera alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito, hanno confermato con il

loro gesto concreto e significativo il profondo legame tra la Scuola e il territorio.

Diversi militari, animati da valori di solidarietà e partecipazione, hanno aderito con entusiasmo e si

sono resi disponibili alla donazione che si è svolta nel pieno rispetto delle misure di contrasto,

contenimento e prevenzione della diffusione del virus COVID – 19.

Il Comandante della Scuola di Commissariato, Brigadier Generale Leonardo COLAVERO, nel

sottolineare il lodevole senso di solidarietà e sensibilità istituzionale palesato dai militari che hanno

aderito all’iniziativa, ha evidenziato la necessità, ancor più sentita nell’attuale situazione, di ricercare

tutte le possibili sinergie e forme di collaborazione per venire incontro, in modo più efficace e

proficuo, alle esigenze della collettività e del Paese.

Il Dottor Gaspare Michele LEONARDI, Direttore del Reparto di Medicina trasfusionale

dell’Ospedale San Paolo, nel ringraziare i militari della Scuola di Commissariato per il nobile e

significativo gesto, ha evidenziato come ancora una volta l'Esercito Italiano si sia reso disponibile

per le esigenze della società, e come oggi, ancora di più, sia al fianco dei cittadini e al servizio della

Nazione.

La Scuola di Commissariato opera alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito per il

tramite del Comando Commissariato.