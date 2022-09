LE FOTO. “Questo matrimonio s’ha da fare”. Clemente Mastella e lady Marino testimoni delle nozze Capasso-Scelza. Faccia a faccia tra i due sindaci dopo la candidatura della Trovato e le dimissioni di Luigi Bosco

Il primo cittadino di Caserta celebra in Comune il rito civile. Tutti al ricevimento nella tenuta San Bartolomeo e chissà se, tra un brindisi e un altro, i due sindaci non ritrovino l’armonia dopo la candidatura di Liliana Trovato per il centrosinistra e le dimissioni da assessore comunale del coordinatore regionale di Noi di centro, Luigi Bosco, che diverranno effettive il prossimo 30 settembre

CASERTA (r.s.) Chissà se il matrimonio tra l’avvocato Franco Capasso ed il magistrato Flora Scelza avrà riportato l’armonia tra Clemente Mastella e Carlo Marino. Il primo, sindaco di Ceppaloni e leader nazionale di Noi di Centro, ha fatto da testimone, stamattina, al coordinatore cittadino di Noi di Centro, Franco Capasso appunto, convolato a nozze con la bella Flora Scelza che, come si evince dalle foto, ha, invece, scelto quale propria testimone, la moglie del primo cittadino di Caserta Marino, ovvero Mirella Iorio.

Tutti, in questo momento, stanno partecipando al ricevimento presso la tenuta San Bartolomeo e, tra un brindisi e l’altro, potrebbe riscattare “l’amore” anche tra Mastella e Carlo Marino che ha celebrato, in Comune, il matrimonio civile.

Eh sì, perché prima di oggi, tra Mastella e Marino sono volate parole grosse. Soprattutto da parte del primo, che non ha certo digerito la candidatura, nella coalizione di centrosinistra, della consigliera comunale Liliana Trovato che ha, di fatto, lasciato i mastelliani per il Partito democratico.

Una mossa che ha comportato le dimissioni da assessore comunale del coordinatore regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco. Le sue dimissioni sono state protocollate lunedì 5 settembre, ma diverranno effettive solo dal prossimo 30 settembre. Insomma, vediamo come andrà questa tornata elettorale e poi tutti i nodi verranno al pettine. A dirla tutta Bosco, come da “precedenti accordi”, avrebbe, comunque, dovuto lasciare il suo posto nella giunta di Carlo Marino, nella primavera del 2023. La candidatura della Trovato alle Politiche ha, quindi, accelerato i tempi.

L’occasione felice del matrimonio Capasso-Scelza, sarà stata, in ogni caso, l’occasione giusta per Mastella di “tirare le orecchie” al suo collega sindaco di Caserta a cui, già nei giorni scorsi aveva ben chiarito che il suo apprezzamento e la sua solidarietà umana e politica andavano a Luigi Bosco. “Eguale apprezzamento – sosteneva pochi giorni fa Mastella – non posso in coscienza esprimere per il sindaco di Caserta. Convinsi io Bosco ed i nostri amici a sostenerlo e votarlo. C’erano tante ragioni per operare scelte diverse. Spinsi perché ritenevo Carlo Marino una persona amica; la mia delusione è per i suoi comportamenti politici che mi sono apparsi sconcertanti e biasimevoli. E’ stato come insidiare la moglie di un amico”. Chiaro, no?

Beh, ai due sposi tanta felicità. Per Marino e Mastella, siamo certi, non mancheranno occasioni politiche di ritrovarsi dalla stessa parte della barricata.