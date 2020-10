LE FOTO. Raid vandalico alla scuola elementare di via Campostrino

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Raid vandalico alla scuola primaria di Cesa di via Campostrino. A farne scoperta il personale scolastico. Aule imbrattate di vernice un atto vile e vergognoso che è stato prontamente denunciato alle autorità competenti. In merito sono intervenuti il sindaco e l’assessore, che rendono noto:”Il sindaco Enzo Guida e l’assessore alla Pubblica Istruzione Cesario Villano rassicurano i genitori dopo gli atti vandalici avvenuti all’interno della scuola primaria di Via Campostrino. L’altra mattina, quando vi è stata la scoperta, e questa mattina, sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte degli amministratori comunali, oltre ad essere stato segnalato il tutto alle Autorità Competenti”. “Quando siamo stati avvisati– spiega il sindaco Guida – da parte degli uffici scolastici, immediatamente vi è stato un sopralluogo da parte degli assessori Villano ed Alfonso Marrandino. Vi è stata una verifica dell’assenza di segni di effrazione o di rotture di porte. La scuola aveva già allertato i Carabinieri, nel frattempo erano stati allertati anche i vigili urbani che, dopo aver acquisito il materiale fotografico, hanno provveduto a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica”. Questa mattina, dopo la richiesta di informazioni protocollata a un gruppo di genitori, vi è stato un nuovo sopralluogo da parte del sindaco Guida e dell’Assessore Villano.“Spiace – spiegano gli amministratori comunali – che escano notizie non vere e queste finiscano sui social. Secondo quel che ci è stato riferito dal DSGA della scuola nessuna scritta di minacce è stata rivolta agli alunni. Invece questo era riportato nella lettera giunta al comune con richiesta di informazioni da parte di alcuni rappresentanti di classe. Occorrerebbe capire come certe notizie, seppur non vere, giungano ai genitori. Inoltre l’utilizzo pomeridiano della palestra di sicuro non è fonte degli atti vandalici”.“Rassicuriamo i genitori – aggiunge l’assessore Villano – anche sul fatto che sono in corso indagini e talune notizie sono riservate”.Oggi è stato eseguito un nuovo sopralluogo, anche per intervenire immediatamente, per eliminare, da alcune aule imbrattate con della tempera, i segni degli atti vandalici.”