SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura si sono vissuto ieri, 27 giugno, per la caduta di calcinacci dal balcone di un palazzo sito in via Alcide De Gasperi. Fortunatamente al momento del crollo non transitavano pedoni e dunque non si sono registrati feriti.

“Solo il senso civico di alcuni dipendenti della ditta Di Monaco hanno evitato una tragedia. Speriamo sia stato posto in sicurezza”, si legge in un post di denuncia pubblicato sul gruppo “Ciò che vedo in città SMCV”