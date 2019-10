LE FOTO S.MARIA C.V. Pericolo per una giovane incinta, figlia di un noto avvocato. Incendio e paura in un palazzo di via Togliatti 31 Ottobre 2019 - 10:43

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.v.) Hanno preso fuoco dei vani contatori in un palazzo di via Togliatti, nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere. Il fumo nero, dovuto alla combustione delle componenti dei contatori, ha invaso la tromba delle scale e 4 piani del condominio Diana. Molti condomini, spaventati dal fumo e dall’odore che penetravano negli appartamenti, provenienti dal vano terra, dove l’incendio si è innescato, si sono rifugiati sui balconi, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Caserta con un’autoscala per soccorrere i condomini e il Nucleo investigatigazioni antincendio per verificare l’origine del rogo. I caschi rossi si sono occupati direttamente del soccorso anche di una giovane donna incinta, figlia del noto avvocato P.A., assistita da quest’ultimo, dal marito e dai vicini di casa.