LE FOTO. S. MARIA C.V. Vandali in azione nelle giostrine di via Cumana

Destinate al divertimento dei più piccoli, sono ora nel degrado.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) Saccheggiate le giostrine inaugurate l’anno scorso, site alla Via Cumana a Santa Maria Capua Vetere, proprio alle spalle della chiesa di San Paolo Apostolo e dell’istituto comprensivo Principe di Piemonte. Nonostante la presenza delle telecamere, qualche delinquente si è divertito a saccheggiarle. Episodi che si susseguono, causati per lo più da giovani violenti e che non riguardano solo la città del Foro. Nel capoluogo, atti vandalici sono stati perpetrati, ad esempio, nella villetta Padre Pio, anche questa recentemente restituita ai casertani, dopo i lavori.