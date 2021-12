LE FOTO. Salvatore Siano ordinato diacono dal Vescovo Giacomo Cirulli

TEANO (Pietro De Biasio) Nella Cattedrale di Teano, il Vescovo Mons. Giacomo Cirulli ha ordinato diacono Salvatore Siano originario di Vitulazio. Una celebrazione ricca di simboli significativi, quella che si è svolta ieri sera in Cattedrale, con la partecipazione di tanti sacerdoti della Diocesi e numerosi fedeli che hanno ringraziato il Signore per un nuovo giovane sulla strada del sacerdozio.

Il nuovo diacono è nato il 18 gennaio 1992. Dopo il diploma di Scuola superiore ha frequentato l’Istituto di Scienze Religiose “San Roberto Bellarmino” di Capua. Ha completato gli studi presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale Sez. Luigi. Si prepara al conseguimento della Licenza in Teologia. Si è formato nelle parrocchie di S. Maria dell’Agnena in Vitulazio (quella dov’è cresciuto e ha coltivato i primi segni della sua chiamata), S. Pietro Apostolo in Pastorano, San Simeone in Camigliano e Santi Filippo e Giacomo in Giano Vetusto. Attualmente resta il suo servizio pastorale nella parrocchia di Santa Maria a Castello in Francolise. La Celebrazione è stata motivo di preghiera per le vocazioni sacerdotali e per il dono del vescovo Giacomo Cirulli alle due chiese altocasertane nell’anniversario della sua ordinazione presbiterale ed episcopale.