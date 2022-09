LE FOTO. SANTA MARIA C.V. Via Avezzana ancora chiusa dopo il crollo di due giorni fa

Le foto rendono bene l’dea di quanto avvenuto lo scorso 9 settembre nello stabile che era in via di ristrutturazione. Il sindaco Antonio Mirra ha posticipato l’avvio delle lezioni nell’adiacente scuola “Rita Levi Montalcini”.

