TUTTE LE FOTO. Jaguar si ribalta al confine tra Caserta e San Nicola. Un 30enne e una 70enne in ospedale

SAN NICOLA LA STRADA – Come vi abbiamo raccontato stamani (LEGGI QUI), c’è stato un pericoloso incidente in via Leonardo da Vinci, a San Nicola La Strada. Una Jaguar guidata da un 30enne si è cappottata su un lato dopo essere venuta a contatto con una Ford Festa guidata da una donna di 70 anni. La Jaguar dopo aver urtato contro altri veicoli in sosta, si è ribaltata su un lato, mentre la Fiat 600 guidata dalla 70enne è finita contro un muro. Sul posto immediato l’intervento di Vigili Urbani e ambulanza. Per i conducenti di entrambe le vetture si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte degli operatori sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente.