CASAPULLA (t.p.) – Grave incidente stradale in via Nazionale Appia nei pressi della chiesa S. Luca. Un giovane centauro si è scontrato con auto. Sul posto un ambulanza del 118 ha appena trasportato il ragazzo di 18 anni circa in ospedale. L’autista a bordo della Fiat Panda si è subito fermato per prestare i soccorsi.